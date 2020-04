Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, joi, la „Marius Tuca Show”, ca varful epidemiei de coronavirus a fost atins deja, daca lumea nu se vede de Paște, adaugand...

- Președintele Societații Romane de Microbiologie spune ca in prezent epidemia de coronavirus din Romania se situeaza oarecum intr-o „zona de platou”, pentru ca avem in jur de 300 de cazuri noi zilnic, cu mici variații. Aparent, aceasta faza de „platou” arata o stabilizare a situației, dar specialistul…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat de ce este nevoie sa stam acasa de Paște. Intalnirile in familie ar putea duce la triplarea numarului de persoane infectate cu coronavirus, a avertizat acesta. „O sa ajungem la un varf de imbolnaviri care poate sa fie undeva…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca abia dupa Sarbatorile Pascale vom avea varf de pandemie de coronavirus in Romania. Rafila a mai declarat ca temperaturile crescute din timpul verii ar putea sa ajute la scaderea vitezei de transmitere a Covid-19.

- Avertisment dur lansat de președintele Societatii Romane de Epidemiologie. Varful epidemiei de coronavirus va fi inregistrat in Romania cu siguranța dupa sarbatorile de Paște, a declarat, la Marius Tuca Show, prof. dr. Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, conform Mediafax.Citește…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat joi seara, la Antena, despre evoluția epidemiei de coronavirus in Romania, ca „o sa ajungem sigur la 10.000 de cazuri”.Alexandru Rafila: (...) Apropo de ce se discuta si in Romania, scenarii, cate cazuri vor fi,…

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila (foto), a anunțat ca varful epidemiei de coronavirus s-ar putea inregistra in lunile aprilie-mai."Un doctor britanic spune ca punctul inflexiunii cred ca va fi prin luna aprilie, cand putem face o evaluare. Noi tot speram ca la vara va…