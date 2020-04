Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Stanciu-Viziteu, membru in Comisia pentru controlul activitatii SRI, cere Serviciului Roman de Informatii sa spuna public daca Romania a fost santajata de anumite tari pentru a primi echipamente medicale.

- Deputatul Lucian Viziteu (USR), membru in comisia parlamentara speciala pentru controlul activitații SRI, a anunțat marți ca cere SRI sa informeze public daca Romania a fost șantajata de anumite țari sau persoane pentru a primi echipamente medicale in epidemia de coronavirus.„Solicit public…

- Vești bune. Importurile de echipamente medicale necesare pentru medicii care trateaza pacienți cu COVID-19 intra in linie dreapta. Al treilea transport aerian cu echipamente medicale din Coreea de Sud a ajuns in noaptea de marti spre miercuri in Romania cu o aeronava C-17 Globemaster III. Este vorba…

- Gest senzațional facut de Ștefan Mandachi. Afaceristul a anunțat ca pune la dispoziția cadrelor medicale și a oamenilor legii care au interacționat cu persoane suspecte de coronavirus un hotel de patru stele pe care il deține in Suceava."Ofer GRATUIT HOTEL MANDACHI pentru:- pentru medici / asistenți…

- ​Banca Naționala a României (BNR) vrea sa cumpere un sistem IT care 'sa detecteze, sa analizeze și sa raspunda la atacuri cibernetice în timp real, atacuri specializate ce au ca ținta infrastructura tehnica hardware și software a bancii.', potrivit unui anunț publicat în Sistemul…

- Marian Preda, noul rector al Universitatii Bucuresti, se arata revoltat de masurile stricte impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. In ciuda avertismentelor specialistilor, potrivit carora preventia este mult mai eficienta decat actiunea post-factum, Preda vehiculeaza…

- Pacientul ZERO de coronavirus in Romania s-a aflat pe surse. Abia dupa un timp a fost confirmat și oficial... se pare ca marimile din Comitetul care se ocupa de treaba au fost mai interesate de imagine decat de problema raspandirii virusului. De la președintele Romaniei la ultimul cioflingar din…

- Pericolul cel mai mare e sa patrunda coronavirusul in Romania, iar autoritatile sa nu fie pregatite, spune vicepresedintele Comisiei SRI, Marian Cucsa, potrivit caruia orice zi de intarziere in care nu se iau masuri e o zi pierduta.„Cel mai mare pericol este sa patrunda pe teritoriul Romaniei,…