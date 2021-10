Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi ieseni ne-au semnalat ca au inceput sa primeasca in casuta postala de pe casa scarii mesaje conspirationiste, care indeamna populatia „sa nu acceptati asa-zisa vaccinare pentru nimic in lume. Este vorba despre sanatatea, viata si sufletul dumneavoastra". Mesajele primite de ieseni indeamna…

- Premierul Florin Cițu s-a ratat intrigat vineri ca in unele județe ambulanțele ajung la cazuri urgente dupa 5 sau 8 ore. El le-a cerut vineri reprezentanților din sistemul sanitar sa remedieze aceste probleme. De asemenea, premierul a spus ca in unele județe ambulanța ajunge la solicitarile de testare…

- In spitalele din Romania erau disponibile, duminica, doar 10 paturi la ATI COVID. In Capitala și in județe precum Timiș, Iași, Cluj sau Dolj nu mai este liber la acest moment niciun loc la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19, conform ultimelor date transmise de autoritați. In data de 26 septembrie…

- PSD va iniția o propunere legislativa prin care Guvernul sa fie obligat sa asigure testarea periodica gratuita pentru COVID-19 a elevilor, astfel incat unitațile școlare sa poata continua desfașurarea cursurilor cu prezența fizica, in condiții de siguranța. Inițiativa PSD va asigura cate doua teste…

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Agentia italiana a medicamentului, AIFA, a aprobat administrarea dozei suplimentare de vaccin anti-COVID. Aceasta va incepe la finalul lunii septembrie, potrivit The Guardian. Astfel, 500.000 de persoane cu sistem imunitar scazut vor primi a treia doza din vaccinurile dezvoltate de Pfizer sau Moderna.…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat vineri ca acoperirea vaccinala medie in cazul medicilor este de aproximativ 70%, fiind mai mica la asistenti, infirmiere, brancardieri. Ministrul a spus ca se va introduce testarea celor nevaccinați, dar nu din bani publici. „Rata vaccinarii este variabila…

- Adrian Oprea a fost colegul nostru la postul de televiziune Info-HD. Ne știm de mai mult de o jumatate de veac: am invațat amandoi la Școala Generala 7. Eu mai mare, el mai mic… Am fost colegi cațiva ani buni, incepand din ‘92, și la Radio Color Hunedoara, pe cand directorul postului era Mircea…