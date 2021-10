Grafenul reprezinta unul dintre cele mai usoare materiale descoperite vreodata. Compus din carbon, el a fost identificat in 1947, dar izolat abia in 2004 de olandezul Andre Geim si ruso-britanicul Konstantin Novoselov, o reusita care le-a adus celor doi cercetatori, in 2010, premiul Nobel pentru fizica. Acest nano-material poseda proprietati chimice si fizice unice, potrivit specialiștilor. Lucru care a facut din el “unul dintre cele mai promitatoare materiale pentru tehnologiile viitorului”, potrivit cercetatorului Marcelo Mariscal, specialist in nanotehnologii. Grafenul face obiectul unor cercetari…