Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza, anunța Mediafax. Sapte rachete au fost lansate de organizatia…

- Noi ciocniri au avut loc, sambata seara, intre politia israeliana si protestatarii palestinieni. Violențele s-au soldat cu peste 50 de raniti in diferite cartiere din Ierusalimul de Est, conform informatiilor furnizate de serviciile de salvare. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul…

- Focurile de arma, care au avut loc intr-o statie de autobuz la intersectia Tapuah, la sud de Nablus, este tipica unui atac al militantilor palestinieni, potrivit armatei."Un autovehicul suspect a sosit in intersectie si a tras in directia unor civililor israelieni", a precizat armata."Fortele de securitate…

- Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel sambata, iar armata israeliana a anuntat ca a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Ierusalimu de Est si in apropierea Orasului vechi. in toiul Ramadanului, relateaza…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazile principalelor orase din Myanmar, duminica, pentru a noua zi consecutiv, in demonstratii impotriva loviturii de stat, dupa o noapte in care cetatenii au format patrule si armata a renuntat la legile care protejeaza libertatile, relateaza Reuters, potrivit…