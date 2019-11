Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost pusa in dificultate, marti, in cadrul dezbaterii cu jurnalistii organizata de PSD, de o intrebare de matematica. Candidata PSD la prezidentiale a fost intrebata care este aria cercului, avand in vedere ca a mentionat anterior ca a dat meditatii la matematica. Raspunsul dat de…

- Viorica Dancila a fost pusa in dificultate, marti, in cadrul dezbaterii cu jurnalistii organizata de PSD, de o intrebare de matematica. Candidata PSD la prezidentiale a fost intrebata care este aria cercului, avand in vedere ca a mentionat anterior ca a dat meditatii la matematica. Raspunsul dat de…

- „Aria cercului” a devenit, marți seara, cea mai cautata expresie pe versiunea locala a celui mai mare motor de cautare din lume, arata datele oferite de serviciul Google Trends. Un varf de interes a fost inregistrat la ora 21.00, la scurt timp dupa ce Viorica Dancila a fost intrebata de o jurnalista…

- „Aria cercului” a devenit, marți seara, cea mai cautata expresie pe versiunea locala a celui mai mare motor de cautare din lume, arata datele oferite de serviciul Google Trends.Un varf de interes a fost inregistrat la ora 21.00, la scurt timp dupa ce Viorica Dancila a fost intrebata de o jurnalista…

- La dezbaterile electorale, cei doi candidați au fost luați prin surprindere de o intrebare simpla, de gimnaziu, care este aria cercului.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de campanie al PNL vine cu informații din tabara PSD Viorica Dancila a raspuns…

- Viorica Dancila a fost pusa in dificultate, marti, in cadrul dezbaterii cu jurnalistii organizata de PSD, de o intrebare de matematica. Candidata PSD la prezidentiale a fost intrebata care este aria cercului, avand in vedere ca a mentionat anterior ca a dat meditatii la matematica. Raspunsul dat de…

- Viorica Dancila a fost pusa in incurcatura la dezbaterea electorala, organizata de PSD la Palatul Parlamentului, dupa ce a fost intrebata de o jurnalista cum se calculeaza aria unui cerc. De cealalta parte, președintele Klaus Iohannis s-a amuzat pe seama greșelii facute de contracandidatul sau, insa…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii…