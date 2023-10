Teologul Dumitru Horia Ionescu, nepotul părintelui Stăniloaie, la interviurile Avangarda cu Ionuț Vulpescu UN EPISOD EXCLUSIV, LA COMEMORAREA A 30 DE ANI DE LA MOARTEA MARELUI DUHOVNIC ȘI TEOLOG ROMAN: DUMITRU STANILOAE, UN NUME PENTRU CREDINȚA, SUFERINȚA, ASCEZA ȘI VIAȚA INTELECTUALA S-a nascut intr-o familie credincioasa, in 1903, in timpuri in care oamenii mureau pentru credința lor. A devenit una dintre cele mai importante figuri ale teologiei europene a secolului XX și teologul cel mai iubit al gandirii religioase in spațiul romanesc. Pentru dragostea de Dumnezeu și grija fața de oameni a platit cu libertatea, fiind intemnițat pentru cinci ani la Aiud, un loc despre care abia daca a pomenit… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

