Teologie cu linguriţa (I) S-a nascut, in chip firesc, o serie lunga de intrebari: Are dreptul statul sa intervina intr-o problematica eminamente religioasa, de dragul (sub pretextul?) respectarii unor masuri sanitare? Lingurita euharistica poate fi „virusata" si, prin urmare, poate deveni mediu de transmitere a unor boli infectioase? Este sau nu cazul sa luam in discutie schimbarea modalitatii de impartasire? Se poate sluji Sfanta Liturghie fara a fi impartasiti credi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

