Recent, s-a pus in circulație volumul lui Andrei Marga, Teologie contemporana (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2024, 432 p.) -ampla analiza a ceea ce titlul semnaleaza. Redam in cele ce urmeaza Coperta carții, Prefața autorului și Cuprinsul volumului (Reporter). „Lumea s-a umplut cu informații, descrieri și interpretari parțiale, care și antreneaza puzderia de neințelegeri și confuzii, atat de raspandite astazi. Nu mai poate mira astfel atmosfera de lupta necruțatoare, de darwinism social, ce s-a instalat in jur. Fapt este ca din optici parțiale rezulta adesea conflicte. Oricum, nu…