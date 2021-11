Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, sustine ca preotii au "in Sfantul Altar cel mai bun vaccin, Sfanta Impartasanie", iar Hristos nu ii lasa sa se imbolnaveasca daca se impartasesc zilnic si fac zilnic liturghie. Totodata, el a subliniat ca a fost la inmormantarea unui pret militar…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca in Sfantul Altar e cel mai bun vaccin – Sfanta Impartașanie. Acesta a mai susținut ca nu ințelege de ce este impus certificatul verde și oamenii sunt practic obligați sa se vaccineze anti-COVID-19, cand oricum și cei vaccinați transmit virusul,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca in Sfantul Altar e cel mai bun vaccin – Sfanta Impartașanie. Acesta a mai susținut ca nu ințelege de ce este impus certificatul verde și oamenii sunt practic obligați sa se vaccineze anti-COVID-19, cand oricum și cei vaccinați transmit virusul, se…

- Declarații halucinante facute in urma cu scurt timp de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie. Preoții ar trebui scutiți de certificatul verde, deoarece au in altar vaccinul magic, impartașania, spune preasfinția sa.Declarația vine in condițiile in care Arhiepiscopul Tomisului merge chiar astazi la inmormantarea…

- Seria de drame din spitalele romanești continua. Doi pacienți ai Spitalului din Targu Carbunești au murit dupa ce stația de oxigen de la secția ATI s-a stricat vineri dimineața. Anunțat despre situație, Raed Arafat a declarat la Antena 3 ca „S-au trimis peste 60 de butelii de oxigen, pana se va rezolva…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a comentat vineri seara, la Antena 3, criza sanitara din Romania si anuntat ce solutii s-au gasit in acest moment pentru bolnavii COVID. Ministrul a precizat ca pe fondul creșterii numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2 paturile ATI incluse…

- Mii de persoane sunt prezente duminica. 26 septembrie, in localitatea Draganești Vlașca, din județul Teleorman, la sfințirea Bisericii Mari a Manastirii Pantocrator, informeaza portalul local Exploziv News, care a difuzat inregistrari de la fața locului. „Cu prilejul sfințirii bisericii Manastirii Pantocrator…

- La nivel național, în urma testelor efectuate, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 2.226 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Cele mai multe cazuri din țara au fost…