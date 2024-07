Stiri pe aceeasi tema

- Inalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat, intr-o interventie avuta miercuri la Radio Dobrogea, ca femeile casatorite ar trebui sa iși acopere capul. In acest sens, a recomandat purtarea de palarii si basti, scrie Euronews. Declarația a venit ca raspuns la o intrebare adresata…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfințitul Teodosie, a facut recent o declarație controversata, afirmand ca femeile casatorite nu ar trebui sa umble cu capul descoperit. In cadrul emisiunii de miercuri de la Radio Dobrogea, o femeie casatorita l-a intrebat pe arhiepiscop cum sa procedeze daca dorește…

- In ultimii ani, mai multe declaratii facute de IPS Teodosie, in special in cadrul emisiunii de la Radio Dobrogea au fost punctul de plecare pentru adevarate dezbateri. Cei mai multi au considerat ofensatoare aceste remarci, in unele cazuri fiind sesizate si institutiile statului pentru a fi facuta dreptate.…

- Stresul este un mare pericol in ziua de azi atat pentru barbați, cat și pentru femei. Fiind diferiți, este firesc ca fiecare dintre cele doua parți sa reacționeze diferit la stimulii stresanți și sa gestioneze fiecare situație in felul caracteristic. Cu toate acestea, femeile sunt recunoscute ca fiind…

- Mesajul de Paști al IPS Ioan, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului: Sa aveți parte, iubiți frați și surori, de bucuria pe care au avut-o ingerii, Maica Domnului, femeile mironosițe, Apostolii și ucenicii in ceasul Invierii Domnului

- Conform initiativei legislative a liberalilor, femeile care au realizat stagiul minim de cotizare contributiv si care au nascut si crescut copii pana la varsta de 16 ani beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare astfel: pentru un copil - cu un an, pentru doi copii - cu un an si sase luni,…

- Piese vestimentare carora nu li se acorda de fiecare data importanța cuvenita, pijamalele ne insoțesc in cele mai intime momente ale zilei. Acesta este poate și unul dintre motivele pentru care ar merita o atenție aparte, alaturi de confortul și stilul pe care le ofera. Care sunt cele mai populare tipuri…