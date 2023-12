Teodosie de la Constanța, urmărit penal de DNA Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru cumparare de influenta, in timp ce un consilier din cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la aceasta infractiune. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de suspecții: PETRESCU TEODOSIE, arhiepiscop al Tomisului […] The post Teodosie de la Constanța, urmarit penal de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

