Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu il taxeaza pe colegul sau din Guvern, Eugen Teodorovici! Ministrul Finanțelor a declarat ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie in sectorul privat, acesta urmand a fi pastrat doar in sectorul public.”E exclus sa renunțam la salariul minim pe economie…

- Peste 602.000 de declaratii unice au fost depuse pana in prezent, iar 30% online, ceea ce reprezinta o crestere fantastic de mare, de la 5% la inceputul anului, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la TVR1, informeaza AGERPRES . “Partea buna la declaratia unica este…

- Peste 602.000 de declaratii unice au fost depuse pana in prezent, iar 30% online, ceea ce reprezinta o crestere fantastic de mare, de la 5% la inceputul anului, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la TVR1. "Partea bună la declaraţia unică este că…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri.

- Ministrul Finanțelor nu mai figureaza pe lista datornicilor la Fisc. Asta deși acum doi ani de zile avea de achitat statului peste 70.000 de lei. El a precizat atunci ca s-a ocupat de finanțele țarii și din acest motiv nu a reușit sa iși achite datoriile la stat. Teodorovici s-a enervat pe contribuabilii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu exista o intentie a Bancii Nationale de a limita in vreun fel creditarea si a anuntat ca va exista o analiza pentru a se ajunge la cea mai buna varianta pentru masuri sustenabile economic. "Nu a fost şi nu este este o intenţie a BNR…

- Reprezentanții Primariei Capitalei au spus, marți, ca in spațiul public circula declarații tendențioase cu privire la traficul din București și precizeaza ca traficul s-a agravat, in ultima perioada, din cauza inmulțirii mașinilor. “Referitor la declarațiile tendențioase care circula in spațiul public…