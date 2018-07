Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri, la Tulcea, referitor la discutiile despre amnistia fiscala, ca nu sunt vizate persoanele fizice, ci companiile de stat cu datorii istorice.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Tulcea, referitor la Codul fiscal si Codul de procedura fiscala, ca ambele texte ale acestora vor fi evaluate si, acolo unde este cazul, se vor face adaptari si simplificari, de la 1 ianuarie 2019 ele urmand "sa ramana asa cum…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri la Tulcea, referitor la demersurile privind recuperarea banilor datorati statului de presedintele Klaus Iohannis, ca a semnat un ordin prin care corpul de control va face verificari in acest sens atat la ministerul de resort, cat si…

- Desi Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune tuturor institutiilor publice sau private sa ia masurile specifice de protectie a datesor personale, ANAF va continua sa publice lista neagra a datornicilor pana cand va fi modificat Codul de procedura Fiscala.

- "Referitor la problematica Pilonului II, atat de discutata si disputata in ultima perioada, doresc sa fac doar doua precizari. In primul rand, nu se pune problema unei nationalizari. Eu am spus ca este firesc sa existe o analiza dupa aproximativ 10 ani de functionare a acestui mecanism si ca vom…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca din luna iunie a acestui an va initia "o ampla campanie" pe tema Codurilor fiscal si de procedura fiscala, care se va concretiza in final printr-un pachet legislativ nou, modern, usor de inteles.

- Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea pachetului de legi privind achizitiile publice, astfel incat procedura de atribuire a unui contract sa fie simplificata. Astfel, doar Curtea de Conturi va fi cea care verifica modul in care sunt facute cheltuielile publice. De asemenea,…

- Modificarea Codului fiscal si al celui de procedura fiscala se va finaliza pana la la sfarsitul acestui an, printr-un demers ''corect si logic'', fara initiative ''populiste'', pentru a crea predictibilitate, a declarat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…