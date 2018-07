TEODOROVICI vrea să facă amnistie fiscală masiv și cât mai repede Guvernul ar putea decide o amnistie fiscala chiar in acest an, anunta ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici. Seful de la Finante isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai rapid, pentru ca, spune el, ar fi o masura foarte buna pentru economie si mediul privat. Iata declaratiile lui Teodorovici, facute marti seara, la Digi24: "Si persoanele fizice si persoanele juridice intra in 100 de miliarde, 17 miliarde ar fi suma recuperabila, iar 3 miliarde ar fi suma aferenta persoanelor fizice. Daca este favorabila economiei noastre, stam la masa, propunem un mecanism foarte clar si daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

