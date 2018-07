Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici anunța ca Guvernul are in lucru o amnistie fiscala. Ministrul Finanțelor Publice a precizat ca acest subiect va fi analizat in cadrul ministerului și al Guvernului, pentru a se vedea daca o astfel de masura poate fi aplicata și care vor fi efectele. El a precizat ca amnistia nu are prag,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca sustine scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajatii care vin din din alte tari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel putin salariul mediu pe economie, acesta sustinand ca, dupa ce Guvernul stabileste…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni astazi cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Anunțul a fost facut saptamana trecuta de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.„Nu e atributul guvernului sau ministerului nivelul ROBOR in piața. E atributul Bancii Naționale. Va fi o discuție intre cea…