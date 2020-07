Un prieten este cel in preajma caruia esti varianta ta cea mai buna

Am sarbatorit deunazi Ziua internationala a Prieteniei, prilej cu care am meditat putin la cat de mult s a schimbat acest concept in ultima vreme.Ce mai este un prieten astazi, cand traim vremuri atat de tulburi, cand ne luptam cu crize de tot felul, cand suntem macinati… [citeste mai departe]