TEODOROVICI, supărat pe revista TAROM: “O să o sun pe doamna redactor-șef” "Ieri m-am intors de la Comisia Europeana. Ma uitam la cursa noastra nationala, la TAROM, ma uitam in acea brosura din scaune. Nici macar un articol despre Centenar. Tot promovam locatii externe. Care este logica?", a spus Teodorovici. Seful de la Finante a precizat ca a mai avut o discutie pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor si cu directorul general al TAROM, care i-au spus ca este vorba despre numere vechi ale revistei, insa cel pe care l-a vazut cu o seara in urma era un numar nou. "Am ridicat problema asta chiar si cu domnul ministru si cu seful TAROM si mi-au zis ca numerele sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

