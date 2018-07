Stiri pe aceeasi tema

- Familia Iohannis trebuie sa plateasca 1,2 milioane de lei, pentru prejudicii aduse statului din incasarea unor chirii din imobilul de pe str. Nicolae Balcescu, din Sibiu, pierdut definitiv in instanta, a atras atenția vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Acel imobil nu mai poate fi pus…

