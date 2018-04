Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti ca pana la finalul anului 2019 vor fi implementate o serie de masuri pentru combaterea traficului ilicit de marfuri, printre care reabilitarea tuturor punctelor vamale.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana la finalul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal. Ar fi a patra ordonanța de modificare a Codului fiscal adoptata in acest an, adica in doar trei luni de la implementarea „revoluției...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…

- O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor pentru salariatii din IT, schimba modul in care se calculeaza contributiile sociale tuturor salariatilor care isi iau concediu medical sau postnatal.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marti ca exista "cateva spete" in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului, noteaza Hotnews.ro.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca cel mai pesimist scenariu de aplicare a Legii pensiilor este cand prevede programul de guvernare, adaugand ca aceasta va avea un impact bugetar insemnat.

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…