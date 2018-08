Teodorovici se lauda cu un record absolut la colectarea taxelor de catre ANAF

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe a anunțat, la Antena 3, in emisiunea Ediție Speciala cu Radu Tudor, ca a fost inregistrat un record de colectare de la infiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pana in prezent, iar deficitul bugetar este de 1,26% din PIB. ”O sa fie publicata maine pe site…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Executivul ia in calcul sa amane scaderea cotei TVA de la 19% la 18%, masura prevazuta in programul de guvernare sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat pentru Mediafax surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, o decizie finala privind reducerea cotei TVA de la 1 ianuarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, marti, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al Romaniei. Presedintele sustine ca, prin modul in care a fost adoptata, legea incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3),…

- Politia italiana a anuntat, vineri, ca a fost arestat fostul sef al ANAF, Serban Pop, care era vizat de un mandat international de arestare in urma condamnarii sale in Romania pentru coruptie. Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a castigat anul trecut peste jumatate de milion de lei, iar in curand averea sa va spori cu inca o pensie, cea de judecator al Curtii, conform noii legi votate de Parlament. Din ultima declaratie de avere, depusa in data de 15 iunie si analizata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pana la finalul anului intentioneaza sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului. "Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa…

- A venit si ziua "temuta de multa lume" - utilizatorii de WhatsApp, Facebook, Skype si alte retele sociale vor trebui sa plateasca o taxa zilnica daca vor sa utilizeze aceste platforme. Vestea buna este ca masura i se aplica doar unei tari africane. Parlamentul din Uganda a adoptat o lege prin…