„In 2009 am spus ca acea criza am creat-o noi, ca tara. Nu eram in situatia de a fi asa afectati la nivel economic daca nu ar fi fost luate masurile acelea stupide, de taieri de venituri si nu numai. Eu nu cred ca Romania e intr-o astfel de situatie, nu cred ca urmeaza o astfel de situatie. Ca la nivel international pot aparea variatii este inevitabil. Ideea e ca noi, ca economie, sa ne consolidam, sa dam drumul cu adevarat la investitii publice si sa atragem investitii private, astfel incat Romania sa nu mai aiba acea dependenta de spatiul Uniunii Europene”, a declarat Eugen Teodorovici. …