- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca numai dupa o analiza si o discutie pe "toate posibilele scenarii" se va putea ajunge la o concluzie cu privire la modul in care vor fi...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca este prematura o discutie cu privire la suspendarea contributiilor la Pilonul II de pensii inainte de o analiza. El sustine ca nimeni nu are intentia de a “face ceva pe ascuns”, afirmand ca Guvernul “nu face decat sa actioneze pentru binele…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii despre Pilonul II de pensii. Acesta sustine ca este prematur sa se vorbeasca acum inainte de a se face o analiza, conform Antena3.ro. "Toti cei cu care ati discutat, si doamna prim ministru, si domnul presedinte Liviu Dragnea au…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a exclus marti posibilitatea ca statul sa investeasca o parte din fondurile publice de pensii. „Orice stat, in mod normal, si de fapt statele dezvoltate, au si aceasta abordare, de a investi in si in afara tarii respective”, a spus Teodorovici, intrebat de…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca la nivelul ministerului se studiaza foarte intens modificarea legislativa care va permite cetațenilor sa treaca de la Pilonul II de pensii la Pilonul I. Teodorovici a precizat ca aceasta trecere va fi una opționala pentru fiecare cetațean,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat Pilonul II de pensii private sa devina optional. "Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa…