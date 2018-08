Teodorovici: Rectificarea bugetară va fi votată săptămâna viitoare în Guvern Eugen Teodorovici a declarat ca a solicitat Administratiei Prezidentiale sa spuna daca a fost convocat CSAT sau au fost initiate procedurile, dar nu a primit inca un raspuns, iar daca nu s-a inceput procedura Guvernul va solicita convoca CSAT.



Referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, Teodorovici a spus ca nu a primit de la aceasta institutie argumente in plus care sa schimbe situatia.



El a mai spus ca aceia care sunt nemultumiti ar trebui sa se planga de executia bugetara slaba fata de ceea ce au planificat la inceput de an, spunand ca banii nu pot fi lasati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii - CSAT.Avizul de la CSAT este in curs de a fi obținut, urmand sa fie obținut…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, marti, ca secretariatul CSAT a transmis catre Ministerul Finantelor Publice un document cu privire la rectificarea bugetara care vizeaza bugetele Ministerului Apararii, Ministerului de Interne, SRI, SIE, SPP si STS. "Ca urmare a scrisorii ministrului…

- "Ca urmare a scrisorii ministrului finantelor publice, transmisa Secretariatului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 14 august a.c., referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, Secretariatul…

- Administratia prezidentiala anunta ca CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucos la conducerea Jandarmeriei dupa finalizarea anchetei privind violentele din Piata Victoriei, din data de 10 august, transmite News.ro . “Avand in vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din…

- Klaus Iohannis a criticat rectificarea bugetara a Guvernului, dupa ce Executivul a decis sa taie bani de la Administrația Prezidențiala. Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a transmis ca președintele considera ca „rectificarea bugetara anuntata de Guvern reprezinta…

- Administratia Prezidentiala, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul pentru Protectie si Paza se numara printre institutiile de la care au fost taiate fonduri la rectificarea bugetara, a anuntat joi seara prim-ministrul Viorica...

- "Soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific 'In Serviciul Patriei' pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale beneficiaza de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei,…

- Soldatii carora li s-a conferit Semnul onorific “In Serviciul Patriei” beneficiaza de un spor de pana la 20% din cuantumul pensiei. Legea a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. “Soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific ‘In Serviciul…