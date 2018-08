Teodorovici: Record absolut la ANAF

Ministrul de Finanțe a anunțat, la Antena 3, in emisiunea Ediție Speciala cu Radu Tudor, ca a fost inregistrat un record de colectare de la infiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pana in prezent, iar deficitul bugetar este de 1,26% din PIB.

”O sa fie publicata maine pe site (executia bugetara n.r). E adevarat, a intarziat ....Executia arata foarte bine si ANAF a facut un pas important in directia pe care am impus-o si anume de a creste partea de colectare. Am spus ca ma orientez foarte mult si foarte atent la TVA, accize, taxe vamale, in special aceste trei elemente,…