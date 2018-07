Stiri pe aceeasi tema

- Imi doresc un presedinte care sa ma reprezinte in afara tarii cu demnitate, adevarat, sa ma mandresc cand iese pe scenele internationale in discutii, a declarat, marti, la TVR1, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intrebat cum ar trebui sa arate portretul candidatului PSD la prezidentiale.

- Mircea Badea a vorbit in pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „In gura presei”, despre o posibila candidatura a lui Dacian Cioloș la alegerile prezidențiale din 2019. „Domnul Cioloș sper ca...

- "Imi doresc si eu un presedinte care sa ma reprezinte in afara tarii cu demnitate, adevarat, sa ma mandresc cand iese pe scenele internationale in discutii, sa vad ca este si ferm, si glumeste si zambeste si are relatii de prietenie cu ceilalti demnitari ai lumii. In tara sa fie unul care asigura…

- Prima reacție oficiala a lui Teodorovici, dupa scandalul de pe Facebook. ”Cred ca este cazul sa se opreasca aici aceasta sarada a lipsei de bun simt si a vocabularului suburban”, a scris ministrul Finanțelor, pe rețeaua de socializare. Eugen Teodorovici a dat vina pe un prieten, care și gestiona contul,…

- Libertatea a obținut, in exclusivitate, o prima reacție a lui Eugen Teodorovici, dupa scandalul de pe contul sau de Facebook, in care ministrul Finanțelor Publice (MFP) ii ataca dur pe romanii care il criticau pe contul sau. Afla ce spune Eugen Teodorovici despre scandalul de pe Facebook. Zilele acestea,…

- In batalia electorala care va urma in 2019, PNL va fi alaturi de Klaus Iohannis, a afirmat sambata presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a salutat decizia sefului statului de a candida pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei. ''PNL este alaturi de presedintele Romaniei asa cum…

- Hildegard Puwak, fostul ministrul al Integrarii Europene in Guvernul condus de Adrian Nastase, a decedat, vineri, la varsta de 68 de ani. Prima reactie din guvern vine de la ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici."A plecat dintre noi un OM excepțional, un ministru care va ramane pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite, joi, in legatura cu rechemarea ambasadorului Palestinei la Bucuresti la Ramallah, in contextul intentiei mutarii ambasadei Romaniei din Israel, ca aceasta este o practica diplomatica, iar un dialog politic sustinut este necesar.