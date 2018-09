Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost certat de un cetațean, in toiul nopții. Incidentul s-a petrecut pe Aeroportul Otopeni,„M-am intalnit cu Tariceanu la aeroport la 3.45, dimineața la sosiri. M-am dus, am dat buna dimineața și i-am spus sa ii fie rușine. A raspuns „Vezi-ți de…

- Arbitrul portughez Carlos Ramos, 47 de ani, a oferit primele declarații dupa incidentul pe care l-a avut cu americanca Serena Williams, 36 de ani, 16 WTA, in finala turneului de la US Open, caștigata de Naomi Osaka, 7 WTA, scor 6-2, 6-4. Ramos a dezvaluit ca a primit sute de mesaje de susținere și ca…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca prin refuzul Guvernului de a avea consultari cu Presedintia inainte de adoptarea rectificarii bugetare creeaza un precedent periculos in raporturile instituționale dintre cele doua...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a povestit, intr-o interventie telefonica la o televiziune, modul cum presedintele Klaus Iohannis a evitat sa se intalneasca cu el si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a vorbi de subiectul rectificarii bugetare.

- La scurta vreme de cand de la Cotroceni presedintele Iohannis anunta ca a decis suspendarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ajuns la Guvern, ministrul Finantelor a facut cateva anunturi pe acest subiect. In prima faza, a sustinut ca suspendarea acestei sedinte “nu are temei legal”. Apoi…

- In ziua in care sunt comemorate victimele fascismului si comunismului, de la Cotroceni a fost facut public un mesaj al presedintelui, in care se aduce in discutie apararea statului de drept. “Astazi, la mai bine de un secol de la instalarea primelor regimuri totalitare, putem spune, fara teama de a…

- Recunoscut drept o persoana timida și modesta, N'Golo Kante, 27 de ani, a oferit doua dintre cele mai tari momente dupa ce Franța a invins-o pe Croația, 4-2, in finala Campionatului Mondial din Rusia. Prea timid ca sa ceara trofeul La sarbatoarea de pe teren a jucatorilor Franței, mijlocașul lui Chelsea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca el, in calitate de judecator, nu ar fi dat curs solicitarii unui consilier prezidențial, așa cum a procedat Petre Lazaroiu. ”Probabil a primat regula cealalta, ca e un domn”, afirma Toader.Tudorel Toader a fost intrebat la Suceava despre scandalul…