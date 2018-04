Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va introduce un plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit si sa faca posibila rambursarea taxelor de mediu doar pe baza Codului Numeric Personal (CNP), a anuntat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, informeaza Mediafax. Oficialul a afirmat ca pana la data de 25 martie Guvernul va veni ...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Tulcea, ca persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente nu mai trebuie sa depuna Formularul 600 pentru ca Guvernul va adopta o „forma mult simplificata".

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…