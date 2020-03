Teodorovici propune ca statul să transfere aurul confiscat către BNR Fostul ministru al finanțelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, dorește ca aurul confiscat de ANAF sa fie transferat la Banca Naționala a României (BNR). El a facut declarația în cadrul audierii ministrului propus pentru portofoliul Finanțelor, Lucian Heiuș.



&"V-aș propune ca tot aurul pe care statul îl confisca sa fie transferat Bancii Naționale, pentru a întregi rezerva de aur pe care o are&", a spus Teodorovici.



Lucian Heiuș a primit, marți, aviz negativ în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlament, cu 15 voturi pentru, 3 împotriva

Sursa articol: hotnews.ro

