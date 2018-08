Teodorovici, prim-ministru: Le spun în față Eugen Teodorovici a fost intrebat de Radu Tudor, la Antena 3, daca va fi prim-ministru al Romaniei. Deși inițial a evitat sa raspunda, la insistențele jurnalistului ministrul de Finanțe a recunoscut ca se gandește la o astfel de posibilitate. "Eu nu sunt ipocrit" "Daca viața o sa fie intr-o astfel de direcție... Este normal și este de bun simț și nu trebuie sa se supere nimeni din niciun partid, un om politic este obligat sa iși doreasca sa ajunga cat mai sus pentru ca eu ințeleg ca un om din cauza asta intra in politica, sa faca bine pentru cei pe care ii reprezinta, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

