- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara fara sa faca vreo modificare la proiectul de ordonanta de urgenta postat luni pe site-ul Ministerului de Finante, asftel ca fondurile serviciilor secrete au fost diminuate. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a argumentat, la finalul sedintei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, referitor la intalnirea in sediul partidului a fostilor lideri ai PDL, ca a fost informat si ca a fost de acord, fiind ”binevenita”. Orban a spus ca a trecut chiar si i-a salutat pe toti colegii sai, dar nu a insistat sa participe. ”Nu arata in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a participat la intalnirea convocata de Vasile Blaga in Modrogran cu greii vechiului PDL, dar, in schimb, arata ca a discutat cu fiecare coleg in parte.”I-am salutat pe toți colegii mei de partid, am discutat cu toți colegii mei, dar diind vorba…

- Nelu Barbu spune ca nu a fost nicio discuție in ședința de Guvern, pe o Ordonanța de grațiere. Joi, Guvernul se reunește din nou la Palatul Victoria, a mai spus purtatorul de cuvant al Executivului. Barbu a confirmat și ca premierul Viorica Dancila va avea o intalnire, miercuri, cu președintele Klaus…

- Intalnirea presedintelui Iohannis cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti a fost organizata de Ambasada Bulgariei, tara care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2018. Conform Administratiei Prezidentiale, in discutiile referitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, marti, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, Miroslav Lajcak, si il va primi pe asistentul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell. Intalnirea cu Wess Mitchell va avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti, dupa intalnirea cu membrii delegatiei Comisiei de la Venetia, ca a fost o discutie buna, dar care nu a vizat textul legilor referitoare la Justitie, ci principii, urmand sa fie emisa o opinie a expertilor. "O discutie foarte buna, am discutat despre aceste…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti a avut, luni, o intalnire cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.Intalnirea a fost anuntata de Paul Brummell pe Twitter. "M-am intanit cu doamna procuror sef DNA pentru a discuta despre importanta luptei anticoruptie", a…