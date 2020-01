Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor Publice Eugen Teodorovici critica actuala conducere a Partidului Social Democrat, el propunand ca cei care vor sa asigure conducerea PSD si sa detina functia de prim ministru sa nu se mai "ascunda” in spatele imunitatii parlamentare. Teodorovici spune ca nu a semnat…

- "Nu am semnat motiunea de cenzura pentru ca, daca intrebam orice jurist, putem sa ințelegem foarte clar ca, in cazul in care se va ataca la Curte intentia Guvernului de a modifca legile electorale in timpul jocului va fi respinsa si atunci ne-am dori foarte mult - si cred ca toti romanii - sa il…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor Publice, acuza Guvernul Orban ca ”a promis marea cu sarea, iar acum da din colț in colț, fie din cauza incapacitații vadite de a ințelege resorturile economiei la nivel național, fie, mult mai grav, din rea voința și interese meschine”.

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finantelor Publice, acuza Guvernul Orban ca a destabilizat economia si a determinat retrogadarea tarii in evaluarile agentiilor de rating, prin declaratii iresponsabile. Teodorovici sustine ca, desi a deranjat prin felul sau de a fi, cat timp a fost ministru…

- El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca este multumit de ministrul Finantelor, sustinand ca motiunea a fost "o miscare politicianista ieftina". "Voturile lor nu sunt altceva decat sa ii ridice un soclu domnului ministru al Finantelor, iar in ceea…

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat luni, in plen, depunerea motiunii simple intitulate ‘Guvernarea PNL, numele tau este austeritate’. ‘Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul ‘Guvernarea PNL, numele tau este austeritate’, a declarat Teodorovici. In context,…

- PSD a anuntat, luni, in plenul Senatului, depunerea motiunii simple intitulate "Guvernarea PNL, numele tau este austeritate" prin care cer demiterea ministrului Finantelor Publice, Florin Citu."Grupul parlamentar al PSD din Senat depune motiunea simpla cu titlul "Guvernarea PNL, numele tau este austeritate",…

- "Ieri nu ne-am imprumutat noi, pentru ca ieri a fost alt guvern. Eu, ca ministru de Finante, nu mi-am dat acceptul pe niciun fel de operatiune sau tranzactie de acest fel. Probabil ca cineva din ministerul de Finante a incalcat ceea ce trebuia sa respecte", a afirmat marti Teodorovici, inainte de…