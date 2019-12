Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici a punctat, duminic, de la sediul PSD, ca o eventuala asumare a Guvernului PNL pe legea bugetului de stat e neconstituționala. Teodorovici da ca exemplu un atac la CCR din 2010 pe vremea guvernului PD cand Curtea Constituționala a admis ca nu poate sa se ia raspunderea…

- Traian Basescu, fost presedinte si actual eurodeputat, a declarat ca intentia Guvernului Orban de a-si asuma angajarea raspunderii pe Legea bugetului ar insemna „un viol politic”. „Asta nu e o smecherie, e un viol. Bugetul trebuie discutat in Parlament, chiar daca se trece in pas alegator. E un viol…

- "Obiectivul nostru este acela de a adopta legea bugetului de stat pana la sfarsitul anului, nu mai putem sa ne batem joc de tara, sa aprobam bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in februarie, in martie, in aprilie, cum a fost in alte cazuri. In toate tarile civilizate bugetul se aproba…

- Presedintele reales al PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca intentia Guvernului de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea raspunderii in Parlament, este o decizie curajoasa, "dar poate sa fie o decizie bazata pe analiza unei realitati". Guvernul apeleaza de a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Guvernul iși poate asuma raspunderea pentru orice tip de lege, inclusiv pentru proiectul bugetului de anul viitor. Șeful statului se așteapta ca proiectul de buget pe 2020 sa se incadreze in ținta de deficit de 3% din PIB.Toni Grebla, fost judecator…

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici a anuntat, luni, in plen, depunerea motiunii simple intitulate „Guvernarea PNL, numele tau este austeritate”, acțiunea care il vizeaza pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu. In acest context, senatorul PNL Alina Gorghiu propune un pariu pe Facebook, ea susținand…

- Executivul ar fi dispus sa isi asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Avocatul Toni Neacșu avertizeaza ca „asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat o sa ridice…

- În luna septembrie, premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au fost în SUA. Printre altele, au anunțat un împrumut de 500 milioane euro, de la Banca Mondiala, pentru servicii medicale. Confom notei de fundamentare a proiectului de ratificare a acordului,…