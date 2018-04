Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca nu este necesara medierea președintelui Klaus Iohannis intre Guvern și BNR deoarece nu ar exista un razboi intre Executiv și banca centrala. ”Nu este niciun razboi. Noi colaboram, BNR si Ministerul Finantelor, dar asta nu inseamna ca nu ne criticam”,…

- Schimbare importanta anunțata de Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Joi, in cadrul unei ședințe de guvern, se va dezbate ideea ca veniturile sportivilor sa intre in categoria veniturilor provenite din activitați independente. Astfel, s-ar elimina confuziile privind tratamentul fiscal al acestora.…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, ca in ședința de Guvern de joi, premierul Viorica Dancila va anunța noul mecanism dupa care va funcționa formularul in care se vor comasa mai multe formulare, printre care și controversata declarație…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat, luni, asigurari ca in aceasta saptamana va rezolva problema finantarii ONG-urilor cu procentul de 2% din impozit, solutionand totodata si problema cu Declaratia 600.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Tulcea, ca a nu are nicio problema de colaborare in noua structura guvernamentala si ca nu a avut niciodata vreo discutie de genul "cine este seful" cu senatorul Darius Valcov. Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…