- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca nu este de acord cu lista care contine 11.131 de persoane care au datorii la fisc si care a fost publicata de ANAF saptamana trecuta, afirmand ca discuta cu seful ANAF pentru ca acesta sa nu mai fie un subiect pe agenda publica, mai…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, s-a aratat in mod public iritat de demersul subalternilor sai de la ANAF care si anul acesta au facut publica lista neagra a celor care au datorii la stat. Teodorovici lasa de inteles ca abordarea este una tipic comunista si spune ca va discuta cu seful…

- Bancile vor fi partenere cand efectiv vor relaxa foarte mult condițiile de finanțare in piața, a spus luni, la Ploiesti, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.Citeste si: ALERTA Termenul LIMITA pana la care mai pot fi recuperati banii din taxa auto, stabilit de Guvern ”Tot…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca in ultimii 5 ani contribuabilii persoane fizice au acumulat datorii la stat in valoare de “14-15 miliarde de lei” iar ministerul pe care il conduce se gandeste la un “mecanism care sa incurajeze plata acestor sume in marea lor parte in acest…

- Toate punctele vamale vor fi reabilitate si modernizate pana la sfarsitul acestui an, astfel incat sa nu mai intre in tara niciun produs fara a fi scanat, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Codul fiscal va fi evaluat „articol cu articol” pana la jumatatea anului, pentru a fi eliminate toate disfunctionalitatile, pana la finalul anului urmand a fi aduse ultimele modificari, iar de anul viitor va exista un proiect nou, a anuntat miercuri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Administratia din Romania este imbatranita, nu biologic neaparat, dar ca si gandire si dorinta de schimbare, iar solutia este la cei care vin din spate, in special la tineri, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…