- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a dat asigurari, marti, ca nimeni nu are intentia de a “face ceva pe ascuns” in privinta Pilonului II de pensii, declarand ca este prematura o discutie cu privire la suspendarea contributiilor. Ministrul Finantelor a spus ca se lucreaza la o analiza, insa a precizat…

- Imediat dupa ce ședința de guvern s-a terminat, premierul Viorica Dancila a plecat la Parlament unde a intrat in biroul lui Liviu Dragnea. In jurul orei 17.00, la Palatul Victoria, urmeaza sa aiba loc o intalnire intre premier și guvernatorul BNR, la care participa și ministrul Finanțelor și prim-viceguvernatorul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca la intalnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Bancii Naționale a Romaniei (BNR), se va discuta și de inflație, și de ROBOR, ținand insa sa precizeze ca medierea propusa de Președinție pe aceste teme „nu se justifica”. „Discuția aceasta de…

- UPDATE Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca, saptamana viitoare, premierul Viorica Dancila se va intalni cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, tema de discuție fiind cresterea indicelui ROBOR la trei luni. "Joia viitoare va fi o întâlnire între doamna prim-ministru…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri pe piata interbancara la nivelul de 2,42%, de la 2,28% cat era marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Aceasta este a patra zi consecutiva de…

- „In 2009 am spus ca acea criza am creat-o noi, ca tara. Nu eram in situatia de a fi asa afectati la nivel economic daca nu ar fi fost luate masurile acelea stupide, de taieri de venituri si nu numai. Eu nu cred ca Romania e intr-o astfel de situatie, nu cred ca urmeaza o astfel de situatie. Ca la nivel…