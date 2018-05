Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca banii trimisi in tara de romanii din diaspora provin din \'munca cinstita\', precizand ca numai dupa o discutie la nivel de Guvern se va contura o pozitie \'foarte clara\' fata de propunerea legislativa a Oficiului pentru Prevenirea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri, ca nu exista un conflict intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei si a criticat demersul presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca doreste sa fie mediator intre cele doua institutii. ”Daca partile nu-si exprima aceasta nevoie,…

- "Cred ca nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relatie institutionala cu Banca Nationala a Romaniei, am spus si cu alte ocazii ca, in calitate de ministru al Finantelor, am avut discutii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), asa ca nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de mediere…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reiterat fata de Fondul Monetar International (FMI) respectarea angajamentului Romaniei de a mentine deficitul bugetar sub 3%, la o intalnire cu directorul departamentului pentru Europa al FMI, Poul Thomsen, la Washington, indicand o crestere economica…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- ''Tot ce este promisiune in planul de guvernare, tot ce vedeti acolo ca masura, tot ce vedeti ca a trecut prin Guvern sau Parlament ca obligatie legala este asumat (...). Cred ca e o decizie care merita toata lauda, pentru ca cineva si-a asumat-o. Nu e usor, sa stiti. Dar ati vazut reactiile medicilor:…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor". "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si…