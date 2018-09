Stiri pe aceeasi tema

- Benzina și motorina s-ar putea ieftini, daca va eliminata supraaciza la carburanți. Ministrul finanțelor , Eugen Teodorovici a spus ca la acest moment se abalizeaza efectele economice ale unei astfel de masuri. „O sa fie o discutie la nivel de Guvern….Va fi o propunere din partea noastra ca Minister…

- Ministerul Finantelor va realiza o analiza si, pana la finele acestui an, va face o propunere la nivelul Guvernului referitoare la supraaciza pe carburanti, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la postul public de televiziune, lasand sa se inteleaga faptul ca ar fi in favoarea…

- Ministerul Finantelor va face o analiza si, pana la finele acestui an, va face o propunere la nivelul Guvernului referitoare la supraacciza pe carburanti, a declarat marti seara ministrul Finantelor Publice, in direct la TVR1.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat marți ca despagubirile acordate fermierilor cu animale afectate de pesta porcina africana se vor face la un minim de 100 de kg/animal, iar ce depașește aceasta greutate „se platește la cat este peste, dar nu mai puțin de 100 de kg”.„In primul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca viața unor oameni depinde de rectificarea bugetara, menționand ca nu se poate face rectificare parțiala, așa cum a sugerat președintele Romaniei. Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero."Domnul președinte ne da…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, ‘“n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie…

- "Eu am cerut public si cer in continuare sa nu stea inactivi in a recupera la bugetul statului aceasta suma care a fost incasata necuvenit. Adica un folos necuvenit pentru respectiva familie Iohannis. O sa avem o discutie saptamana asta asta. Eu nu stiu cine trebuie sa ceara inscrierea in Cartea…

- In cadrul unui eveniment organizat pe 12 iulie la Bruxelles, Ministrul Finantelor din Romania, Eugen Teodorovici, a semnat Carta Vamala Europeana, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Finantelor.„Securizarea punctelor vamale, dotarea cu echipamente de ultima generatie si ...