- Intr-o postare pe facebook, gostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, anunta ca-l sustine pe Eugen Teodorovici la șefia PSD, pe care-l considera ”singura sansa pentru a ne putea recupera partidul”. ”Eugen Orlando Teodorovici si-a depus candidatura pentru functia de Presedinte al PSD! In conformitate…

