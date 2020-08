Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a afirmat ca, desi nu a participat la Congresul PSD de sambata, unul „nedemocratic” si „nestatutar”, are credinta si convingerea ca, alaturi de colegii din partid care l-au votat, PSD va deveni un partid reformat, puternic „care va reusi sa schimbe intreaga clasa politica din Romania”.

- Ora 14:03 – Robert Cazanciuc anunța inceperea procedurii de vot și citește raportul comisiei de propuneri, adoptata de Comitetul Executiv Național. Cazanciuc anunța ca au fost inregistrate doua candidaturi, cea a lui Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici: ”Se declara caștigatoare candidatura care primește…

- Eugen Teodorovici a explicat, vineri, pe Facebook, ca a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere presedintiala pentru amanarea congresului pana la judecarea actiunii civile, dar si actiunea civila propriu-zisa impotriva conducerii partidului. „Astazi (vineri-n.r.) a fost respinsa doar cerea mea adresata…

- Eugen Teodorovici susține ca Tribunalul București a respins vineri doar cererea care se referea la anularea congresului PSD de sâmbata, nu și acțiunea civila împotriva conducerii partidului. „Daca acțiunea civila va avea câștig de cauza, deciziile congresului de mâine vor…

- Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea depusa de Eugen Teodorovici, in care fostul ministru de Finante solicita amanarea desfasurarii congresului extraordinar al PSD, care are loc sambata, 22 august, potrivit Agerpres.

- Dar votez in cunoștința de cauza, doar un text al carui conținut il vad, il citesc și mi-l asum, și NU o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzura pentru ca am avut o poziție consecventa in privința acestui guvern incompetent și am VOTAT intotdeauna…

- Fost presedinte executiv al PSD, Teodorovici afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca isi va depune candidatura doar in conditii de legalitate si isi indeamna colegii social-democrati sa ia atitudine impotriva incalcarii statutului de catre Marcel Ciolacu. "#PSD, trezește-te‼️…

- "#INSIST pentru #DREPTURILE si #LIBERTATILE fundamentale ale romanilor‼️ Președintele face abia acum apel la dialog și colaborare instituționala și politica, dupa ce tot timpul a promovat un mesaj contrar! Orban ține și el pasul și ne ordona militarește sa respectam regulile, amenințandu-ne cu controale…