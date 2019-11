Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a criticat astazi nominalizarea PNL pentru functia de ministru al Apararii in numele generalului Nicolae Ciuca. Social-democratul afirma despre acesta din urma ca „a abandonat Armata Romana chiar de ziua ei, pentru o functie politica”, si ii pune la indoiala…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a discutat in aceasta dimineata cu presedintele Iohannis ultima varianta a listei cu miniștri. De asemenea, presedintele PNL i-a prezentat și programul de guvernare care va fi depus la Parlament. In jurul orei 13.00, Orban este așteptat sa prezinte, oficial, numele…

- ”DANS MURDAR. DE LA FUZIUNEA CU PONTA LA FUZIUNEA CU ORBAN. Cele 12 condiții pe care-cica- le-ar fi pus ALDE, au ramas trei: 1. Guvern minoritar PNL 2. Menținerea cotei unice 3. Modificari la legile justiției sa se faca doar prin dezbatere parlamentara.…

- "Spre deosebire de Dragnea, care era mult mai tacut, Dancila reactioneaza in felul ei, nu cred ca presedintele e in cea mai confortabila situatie, mi-aduc aminte cand reactiona Ponta, nu-mi convenea. Viorica nu se lasa sa fie un sac de box in mod neconditionat si reactioneaza, dupa cum vedeti”, a…

- "Salut initiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusa in calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentara a pensiilor speciale. Este o masura justa, de echitate sociala, promovata deloc intamplator in acelasi timp cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor.…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca in cazul in care Parlamentul nu va aproba noua configurație a cabinetului Dancila, Guvernul va veni cu o noua varianta, ”pana convingem Parlamentul ca țara trebuie totuși sa fie guvernata”. ”Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a inregistrat sesizarea Guvernului in legatura cu un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Executiv si presedintele Romaniei pe tema refuzului sefului statului de numire a ministrilor interimari, au declarat, joi, pentru AGERPRES, oficiali…