Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis in 2015 sa treaca in proprietatea statului, iar seful Fiscului, Ionut Misa, nu va mai fi subordonatul…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut vineri ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. In acelasi timp,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorivic, a declarat vineri intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca, in mod firesc, statul ar trebui sa recupereze chiriile incasate de familia Iohannis pentru imobilul din Strada Nicolae Balcescu din Sibiu. In acelasi timp, Teodorovici recunoaste ca statul nu este…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Teodorovici anunța ca ANAF va recupera suma incasata drept chirie de președintele Klaus Iohannis, dupa ce a pierdut procesul in instanța. Reacția prompta a ministrului de Finanțe a venit la scurt timp dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut lui și șefului ANAF sa recupereze sutele de mii de euro…

- ANAF a inceput actiunea de recuperare a banilor incasati de familia Iohannis din inchirierea casei pe care a pierdut-o in instanta, a anuntat joi ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Declaratia lui a venit dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca este ingrijorat de activitatea Fiscului…

- Campania de informare a administratorilor de fonduri de la Pilonul II este mult prea agresiva, cu clipurile de la TV și postarile de pe rețelele de socializare, care sunt impotriva statului, a spus Eugen Teodorovici, intr-o intalnire cu mediul de afaceri, conform unor surse apropiate discuțiilor. El…