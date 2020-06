Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici i-a criticat joi, la Interviurile Digi24.ro pe cei care se dezic de Liviu Drangea și a precizat ca daca va fi președintele PSD iși va asuma istoria partidului „cu bune și cu rele”. Teodorovici a spus despre actuala conducere interimara, alcatuita din…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, unul dintre principalii colaboratori ai lui Liviu Dragnea, anunța pe Facebook pe cine susține la șefia partidului. Contestatar al echipei Ciolacu-Stanescu, acesta spune ca il susține pentru funcția de președinte al PSD pe Eugen Teodorovici.