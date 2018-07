Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte desfasurate la Bistrita, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa plateasca 1,2 milioane de lei, reprezentand chiriile pe care acesta le-ar fi incasat in perioada 2008-2015 pentru un imobil situat in Sibiu.

- Cu o somație primita de la Liviu Dragnea in urma cu o zi, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat astazi ca are toate datele și ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa plateasca statului 1,27 de milioane de lei, bani din chiria pe care a incasat-o pentru casa pe care a prierdut-o in instanța.…

- Familia Iohannis trebuie sa plateasca 1,2 milioane de lei, pentru prejudicii aduse statului din incasarea unor chirii din imobilul de pe str. Nicolae Balcescu, din Sibiu, pierdut definitiv in instanta, a declarat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, vineri, despre procedurile pe care statul le va face pentru a recupera sumele incasate drept chirie, in urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis la pierdut in instanța. Teodorovici a spus ca statul are de recuperat 2.6 milioane de lei. „Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Sibiu, ca Liviu Dragnea ar trebui sa se retraga de tot din politica. Seful statului a mai spus ca „mai grav este ca PSD nu-si da seama ca trebuie sa-l trimita pe Dragnea acasa. Klaus Iohannis a declarat ca nu se teme de o suspendare. „Nu exista motive…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Luni, Iohannis a afirmat că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Aceasta este cea de-a doua intalnire intre președinte și premier din aceasta luna.

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei, seful statului isi exprima speranta ca, dupa discutiile cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei…