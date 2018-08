Teodorovici - Iohannis, adevărul despre pensii și salarii: "Sunt declarații iresponsabile" "A aprobat un buget, la inceputul anului, si stim foarte bine ca a avut atunci toate masurile pe care Guvernul PSD-ALDE si le-a asumat (...) Sunt declarații iresponsabile. In cel mai rau caz, daca ar fi adevarat, este o discuție care se poarta altfel, intr-un cadru restrans, pentru a vedea ce masuri trebuie luate (....) Nu este adevarat. Chiar daca ar fi, nu faci publica o astfel de declaratie. Pot fi repercusiuni economice. Nu poti alerta populatia. Se va dovedi la final de an ca oamenii au avut si pensiile si salariile cum a promis acest Guvern", a spus Eugen Teodorovici. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Zoana, eurodeputata PSD, il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca minte și manipuleaza cand spune ca Guvernul nu mai are bani de pensii și salarii și de aceea a decis sa taie din bugetele serviciilor secrete și ale Administrației Prezidențiale.Zoana dezvaluie ca mulți oficiali europeni…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti seara, ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni. "Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in…

- "Ce am vazut? Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabila din partea unui sef de stat, sa inciti in continuare la violente exact in minutele in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca, daca Guvernul ia o decizie care nu convine unor companii, „cine poate sa creada ca acele companii nu vor avea un interes sa aduca in strada cativa instigatori”.

- Vorbind despre legea pensiilor, Dragnea considera ca președintele Iohannis „e capabil sa faca orice impotriva acestul Guvern sa dea Guvernul jos, chiar și prin violența, pentru ca aceasta lege sa nu intre in vigoare”. Din moment ce blochezi orice lege buna, o ataci la CCR, tu, partidele vasale,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, reia constant ideea amnistiei fiscale, precizand ca legea nu va viza persoanele fizice, ci doar companiile de stat cu datorii istorice. „Adevarul” va prezinta lista potentialelor firme de stat care ar putea fi vizate.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut vineri ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. In…

- Eugen Teodorovici a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca la nivelul ministerului se poarta discutii referitoare la amnistia fiscala, iar o astfel de masura nu il vizeaza pe Iohannis, care trebuie sa achite statului 1,2 milioane de lei, prejudicii din chiria unui imobil.