Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor vrea sa reactiveze o schema de ajutor de stat, aprobata in 2014, pentru finantarea investitiilor de mare anvergura in special pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar valoarea minima a investitiei ar putea fi redusa de la 10 la 3 milioane de euro, a anuntat marti ministrul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o hotarare privind normele metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind normele metodologice referitoare…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca PSD si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au mintit cand au sustinut ca nu se grabesc sa aprobe proiectul care ii obliga pe romanii din Diaspora sa justifice sumele de peste 2.000 de euro trimise in tara, Guvernul adoptand documentul in sedinta de joi.

- Eugen Teodorovici, tinta unei noi motiuni simple, depusa de Opozitie. Ministrul de Finante va veni, saptamana viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, sa dea explicatii privind situatia masurile fiscale, dar si pe Pilonului II de pensii. PNL a depus o noua motiune simpla. Liberalii au depus, la Camera…

- Solicitarea de demisie lansata de șeful statului Klaus Iohannis premierului Viorica Dancila nu poate avea niciun efect practic in baza actualei Constituții. Totuși, prim-ministrul a provocat un conflict constituțional, prin incalcarea atribuțiilor exclusive pe care Președinția le are in domeniul politicii…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si cu premierul Viorica Dancila Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va întâlni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei,…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatații, Sorin Pintea, ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, au discutat luni, 23 aprilie, cu managerii spitalelor pe tema salarizarii din sistemul de sanatate și a modalitații de aplicare a sporurilor.…

- „O prima lovitura a fost deja data prin incalcarea legii care prevedea creșterea treptata a contribuției de la 2% din venitul brut la 6% pana in 2016. S-a ajuns la 5,1% iar de la 1 ianuarie contribuția a coborat la 3,75%. Asta inseamna 1,1 miliarde de euro luați din buzunarul viitorilor pensionari,…