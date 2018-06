Stiri pe aceeasi tema

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 17 IUNIE 2018. Duminica, 17 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 20.730 de castiguri in valoare totala de 1.135.196,34 lei. LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana o emisiune de titluri de stat pentru populatie. Intitulata „Centenar”, aceasta a fost aprobata in ultima sedinta de guvern. Obligatiunile vor fi pe o perioada de cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, potrivit ministrului de finante, Eugen Teodorovici. El…

- Saptamana aceasta va lansa emisiunea de titluri de stat pentru populatie, intitulata Centenar, obligatiunile fiind pe cinci ani, cu o dobanda de peste 4,5% pe an, iar suma pe care statul isi propune sa o atraga este de patru miliarde de lei, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Demisie in bloc a celor 40 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea. A demisionat și șeful secției, dr. Hadrian Borcea, in contextul plafonarii sporurilor și a recentelor proteste din sistemul sanitar și a anunțatei greve generale. Șeful secției, medicul Hadrian Borcea,…

- Lia Olguța Vasilescu, poziție indecenta in fața medicilor. Premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorin Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si consilierii de stat Sevil Shhaideh si Darius Valcov au avut o intalnire cu mai mulți directori…

- "Este un proiect de ordonanta de urgenta pentru maine in sedinta de guvern. Una dintre principalele modificari este: plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit, dar daca vor sa opteze, trebuie sa aiba doi angajati si capital…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, afirma ca pe primele doua luni ale anului veniturile au crescut foarte mult si a fost depasit planul de incasari stabilit pentru 2018 cu 21,5%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.