Stiri pe aceeasi tema

- ””Cele mai importante doua zile din viața ta sunt ziua in care te-ai nascut și cea in care afli de ce”- Mark Twain. De aceea, pentru mine, aceasta zi valoreaza cat intreg anul care a trecut și, poate, chiar mai mult decat atat. A fost un an cu reușite, dar și cu multe provocari. Mi-aș dori…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici sarbatorește astazi ziua de naștere. Acesta implinește varsta de 47 de ani, ocazie cu care a declarat ca a fost un an cu reușite, dar și cu multe provocari Articolul Teodorovici de ziua lui: Imi doresc ca peste un an sa pot vedea o națiune romana schimbata in…

- Politistii din Prahova, Romania cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani, informeaza IPJ Prahova.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a fost numit președintele Consiliului Guvernatorilor, la Banca Europeana pentru Investiții (BEI), in cadrul reuniunii anuale desfașurata vineri, la Luxembourg. Ministrul Finantelor reprezinta Romania in conducerea BEI in calitate de guvernator, potrivit…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este acuzat ca "ingroapa MCV-ul", dupa ce ar fi incalcat codul de conduita al ministrilor prin participarea la lansarea unui proiect. Senatorul Florin Citu, vicepresedinte PNL, anunta ca va sesiza Comisia Europeana si pe premierul Dancila, asteptand…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca sustine scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajatii care vin din din alte tari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel putin salariul mediu pe economie, acesta sustinand ca, dupa ce Guvernul stabileste…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiesti, ca sustine scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajatii care vin din din alte tari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel putin salariul mediu pe economie, acesta sustinand ca, dupa ce Guvernul stabileste…

- „Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfasurata la Bruxelles. Pe agenda reuniunii au figurat teme precum Pachetul Bancar, masuri de consolidare a cooperarii administrative…