- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat la șefia PSD, il contrazice pe actualul președinte interimar al Partidului, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat ca planul de relansare economica prezentat astazi de PNL este copiat din programul de guvernare al social-democraților.

- In acest context, liderul interimar al PSD, clarifica situația. Intrebat daca are un plan de rasturnare a Guvernului Orban in toamna, impreuna cu șeful statului, Ciolacu a raspuns ironic. "Pana acum am fost acuzat ca PSD nu depune motiune de cenzura. Acum cand am anuntat ca depun motiunea, cand - asta…

- Apar surprize in PSD, acolo unde cartile pareau sa fie facute deja pentru congresul in care se va stabili conducerea partidului. Presedintele interimar Marcel Ciolacu nu a avut pana acum contracandidat, dar surse din partid spun ca se pregateste sa intre in cursa Eugen Teodorovici. Fostul ministru de…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici lanseaza un atac dur asupra Guvernului, dar și a liderului interimar al PSD, Marcel Ciolacu. In opinia lui Teodorovici, Ciolacu are o mentalitate ”de tipul ‘capului plecat” in fața atacurilor președintelui…

- Fostul premier PSD Viorica Dancila a declarat duminica seara la Antena 3 ca se aștepta ca noua conducere a partidului sa se foloseasca de experiența acumulata in perioada„Ma asteptam ca experienta unui fost premier sa fie folosita, sa comunicam, sa facem opozitie. Din pacate, nu a fost nevoie…

- Organizatia PSD Dolj il sustine pe Marcel Ciolacu la conducerea partidului, a declarat, joi, Lia Olguta Vasilescu, presedintele filialei Craiova a formatiunii.Intrebata intr-o conferinta de presa daca la Congresul PSD va face parte din echipa de conducere a lui Marcel Ciolacu, aceasta a aratat…

- Președintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a explicat, marti, la sediul partidului, de ce nu a purtat masca de protecție atunci cand a luat cuvantul la Ora premierului, in plen. Liderul PSD a afirmat ca are o deviație de sept care il impiedica sa tina masca la gura si nas. "Am o deviație de sept,…

- Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timpul conferinței de presa in care prezenta programul partidului pentru ieșirea din criza. Ciolacu a refuzat ambulanța și a plecat la spital cu mașina de serviciu. Primul set de analize medicale au ieșit insa bine și starea de sanatate a acestuia este…