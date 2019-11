Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a recomandat joi ministrului Finantelor, Florin Citu, sa il consulte pe ministrul Justitiei in privinta a ceea ce inseamna un denunt calomnios, in contextul in care acesta a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali.



"Am vazut o afirmatie a domnului Vasile Citu vizavi de grupuri infractionale, bugete duble, tinute in mod diferit. Cred ca aceasta zona a Ministerului de Finante este poate principala,…